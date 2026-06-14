Torneo dei Castelli: Faetano conquista la 50° edizione

Sport, storia e tradizione di San Marino: è il Torneo dei Castelli, giunto alla 50° edizione. Come ogni anno dal 1976 cinque tiratori per ogni castello si sono sfidati nella gara di tiro con la balestra. Ad aggiudicarsi la prestigiosa Coppa d'Argento, con il risultato finale di 116 punti, il Castello di Faetano e i balestrieri Remo Bernardini, Danilo Bollini, Angelo Gabrielli, Fabrizio Fabbri e Marco Balducci. Superati i Castelli di Fiorentino e Montecerreto, secondi pari merito a 112 punti. A consegnare il trofeo, alla squadra e al Capitano di Castello di Faetano Giorgio Moroni, il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi.

Il Torneo dei Castelli non è solo un evento sportivo: è un modo per celebrare la storia e la cultura di San Marino con una tradizione legata in maniera imprescindibile all’identità del Paese. L'appuntamento di quest'anno ha una doppia valenza; è infatti coinciso con il 70° anniversario della Federazione Balestrieri. Per celebrare la ricorrenza insieme ai partecipanti hanno sfilato anche i vincitori di un concorso artistico a cui hanno preso parte 250 bambini delle scuole elementari, portando i vessilli che hanno disegnato raffiguranti i loro Castelli e la loro Scuola.









