Torneo dei Castelli, sabato la 50esima edizione alla Cava dei Balestrieri

Tiratori, figuranti, sbandieratori e musici: saranno loro i protagonisti sabato pomeriggio alla Cava dei Balestrieri, per la 50esima edizione del Torneo dei Castelli. Torna la tradizionale gara di tiro con la balestra a squadre, istituita nel 1976: cinque tiratori per ogni Castello si sfideranno per la prestigiosa Coppa d’Argento, cercando di strapparla ai campioni in carica di Montegiardino. Ma il Torneo dei Castelli non è solo un evento sportivo: è un modo per celebrare la storia e la cultura di San Marino con una tradizione legata in maniera imprescindibile all’identità del Paese. //Andrea Belluzzi – segretario di Stato Interni

“I nostri balestrieri sono menzionati già dai nostri Statuti, hanno un ruolo centrale nella nostra festa del 3 settembre e in più rappresentano San Marino in tante altre situazioni di natura istituzionale come l’Expo. È un ruolo, un'attività di natura istituzionale anche rappresentare i castelli in un momento che è sportivo ma che collega un aspetto, quello sportivo della competizione, con la conoscenza del nostro Paese e del nostro ordinamento, con la cittadinanza e con i giovani”, ha detto il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, a margine della presentazione della gara alla Segreteria Istruzione e Cultura.

Anche una novità in questa edizione, che coincide con il 70esimo anniversario della Federazione Balestrieri. Insieme ai partecipanti sfileranno anche i vincitori di un concorso artistico a cui hanno preso parte 250 bambini delle scuole elementari, portando i vessilli che hanno disegnato con gli stemmi del loro Castello e della loro Scuola. Un incontro simbolico tra memoria storica e futuro della comunità sammarinese. “Non ci aspettavamo così tanta partecipazione e ci ha fatto veramente piacere vedere tutti i ragazzi così attenti ai nostri momenti didattici. Speriamo che questo crei delle radici nei nostri bambini di San Marino, in modo che rimangano legati al nostro territorio e alle nostre tradizioni”, dice Denny Fabbri, vicepresidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi. “Hanno costruito attorno al torneo una realtà progettuale che coinvolge la nostra comunità, anche i giovanissimi e cioè tutti i concittadini che fanno ancora parte degli ordini scolastici, a cui trasferiranno questo senso di tradizione, di cultura e di appartenenza al nostro Paese”, afferma il segretario all'Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini.