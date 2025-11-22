ANTEPRIMA SERIE STREAMING TV Tortora visto da Bellocchio attraverso "Portobello" Piacenza contemporanea ospita Marco Bellocchio per la presentazione della serie tv coprodotta da Rai Fiction su Enzo Tortora, PORTOBELLO, protagonista Fabrizio Gifuni distribuita in Italia dal 2026 su piattaforma streaming HBO Max

ENZO TORTORA, giornalista televisivo noto per la Domenica sportiva, conduttore popolarissimo della trasmissione Portobello (una vera rivoluzione mediatica del piccolo schermo anni 80) viene arrestato per droga. Ad accusarlo alcuni camorristi: lui si dichiara innocente da subito e per anni conduce una strenua battaglia, in tribunale e dal carcere, contro la malagiustizia per la libertà di tutti. L'inizio da un blitz della procura contro la camorra che blocca 857 persone. Parte la gogna mediatica e il linciaggio personale (viene eletto nelle liste radicali ma rifiuta l'immunità parlamentare) dopo la prima condanna a 10 anni. In appello, nel 1987 passati 4 lunghi anni, viene prosciolto e i pentiti ritrattano: l'affiliato camorrista 'omonimo' era TORTONA non TORTORA - dicono. Solo Piero Angela tra i giornalisti più noti lo sosterrà sempre come amico e collega ma ENZO logorato nel fisico e nel cuore si consuma lentamente. Morirà il 18 maggio 1989 solo dopo aver ripreso il suo PORTOBELLO.

