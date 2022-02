EMILIA LIRICA Tosca "live" bolognese Il Comunale di Bologna apre la stagione d'opera con Puccini e TOSCA, allestita da Hugo De Ana, orchestra e coro felsinei diretti da Daniel Oren

Regia e podio prestigiosi (De Ana e Oren) con un caposaldo del teatro lirico italiano, TOSCA di Giacomo Puccini, per una stagione che segna il ritorno del pubblico e dell'orchestra in teatro dopo gli esperimenti in streaming e le trasmissioni sul web. Otto recite trasmesse anche da RAI Radio 3 protagonista la soprano uruguaiana Maria Josè Siri che ha interpretato TOSCA in mezzo mondo. La cantante aveva già affrontato molti altri personaggi dal 2012 proprio davanti al pubblico bolognese. Cavaradossi, l'altro personaggio principale del libretto risorgimentale romano strettamente pucciniano, è il tenore Roberto Aronica (sarà anche l'Otello verdiano in giugno). Il barone Vitellio Scarpia (figura negativa e odiata da tutti) è il baritono Claudio Sgura. TOSCA, Titolo tra i più popolari e amati dal grande pubblico, beneficia di un nuovo allestimento e nomi prestigiosi come quelli del regista argentino e del direttore israeliano. Il Comunale si conferma un'istituzione culturale di respiro internazionale sostenuta da Regione e Confindustria.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: