Toscano in tour romagnolo ed emiliano (imolese)

Sarah Toscano in concerto porta a IMOLA IN MUSICA il suo show e le canzoni di Amici e Sanremo

di Francesco Zingrillo
5 set 2025
Diciannove anni da Vigevano TOSCANO viene da una famiglia di musicisti ma al seguito si porta sempre la sorella Giulia (avvocatessa) che la assiste e la ama in tutto: sempre SARAH... Canta, scrive e studia (da cantautrice): allestisce il suo concerto ogni volta e lavora sodo come nei sui 14 anni di tennis agonistico. Quante volte è “la più giovane” ma le sue esperienze di successo ad AMICI e SANREMO sono tanta roba! come dicono i suoi. De Filippi e Cuccarini le hanno insegnato molto ma non tutto: “ogni canzone è una storia che verrà” (dice): E lo si vede dalla gente proprio durante il tour estivo 2025: TAKI (cascata) in giapponese e AMARCORD (mi ricordo, sì, mi ricordo) in romagnolo i titoli dei suoi ultimi successi, più di così!?




