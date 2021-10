HALLOWEEN Tour da brivido lungo la vecchia ferrovia con San Marino Halloween Express Nel weekend di Halloween in Riviera gli operatori delle discoteche sperano nella ripartenza

Tutto esaurito per San Marino Halloween Express: il trenino gestito dalla Fratelli Benedettini che per il weekend più 'pauroso' dell'anno si trasforma e diventa un mezzo per viaggiare con la fantasia. Tanti i bambini e le famiglie che fino a domani potranno fare un tour speciale per le vie di Città e Borgo Maggiore. Una vera e propria trasformazione per uno dei luoghi più suggestivi del monte Titano: il percorso della ferrovia e le vecchie gallerie, con effetti di luce, figuranti e ambientazioni da brivido.

Intanto gli operatori del mondo delle discoteche guardano a questo fine settimana come al vero momento di ripartenza. Per il presidente del Silb-Fipe Emilia Romagna, Gianni Indino, nonostante le difficoltà della pandemia che hanno portato oltre il 10% delle imprese a chiudere, emergono anche segnali positivi per organizzare in modo nuovo il lavoro e combattere una serie di storture.

