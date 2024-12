Tour Music Fest: bilancio positivo per la 16esima edizione

Sentiamo Gianluca Musso

La musica emergente gira l'Europa e per il terzo anno consecutivo approda a San Marino per le fasi finali del Tour Music Fest. Un bilancio positivo quello tracciato dagli organizzatori, arrivati alla loro 16esima edizione. Nella serata finale ha trionfato Justine Mayer, cantate francese, che si aggiudica così il ticket per la prima semifinale del “San Marino Song Contest” e accarezza il sogno Eurovision. Ma prima di arrivare a questo, il contest ha visto le esibizioni di 29mila artisti in cinque mesi di competizioni attraverso 12 Paesi.

"È stata una finale meravigliosa quella di quest'anno - commenta Gianluca Musso, direttore generale Tour Music Fest -, abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare oltre 650 formazioni artistiche provenienti da tutta Europa, otto giorni con tantissimi eventi, è stato tutto veramente molto emozionante e abbiamo visto tanta gente a San Marino: abbiamo calcolato circa 6.500 presenze, con famiglie che hanno pernottato per più di tre giorni".

La finalissima europea, andata in scena il 1 dicembre all'Auditorium Little Tony di Serravalle, verrà proposta sul nostro canale, alle 21.25. "Quello che vedremo sarà sicuramente uno show con molti generi musicali - continua Musso -, tantissimi artisti molto giovani e anche i bambini, cantautori, interpreti, abbiamo la musica dal vivo con band e musicisti. Saranno due ore concentrate di musica emergente internazionale con tanta varietà di genere".

Nel video l'intervista a Gianluca Musso (direttore generale Tour Music Fest)