Tour Music Fest: la finalissima. Venerdì il concerto dei Queen at the opera

90 minuti di pura adrenalina rock con i successi dei Queen al Teatro Nuovo di Dogana. Nell'ambito del Tour Music Fest, la più grande competizione europea dedicata alla musica emergente, ieri sera sul palco i “Queen at the opera” con il più grande omaggio mai realizzato alla band di Freddy Mercury.

Uno spettacolo già andato in scena in oltre 60 città italiane ed europee e che anche a San Marino ha riscosso grande successo, grazie all'energia che sprigionavano le performance tra rock, musica sinfonica, archi e chitarra elettrica. Il tutto in piena sintonia con la proposta aperta a ogni genere musicale della manifestazione.

Sul palco le grandi voci della band, da Luca Marconi a Valentina Ferrari, accompagnate da uno speciale visual show emozionante.

Stasera alle 21, sempre al Nuovo di Dogana, l'attesa finalissima, che incoronerà i vincitori dei vari generi musicali in gara. In giuria Beppe Vessicchio, Monica Hill, Kara DioGuardi e non solo. Una vetrina per San Marino e per i cantanti. Dunque il momento della verità dopo una selezione durata sei mesi con più di 20mila artisti. Ad ottenere un ottimo risultato anche un sammarinese, il rapper Personal, che è arrivato fino alla finale nazionale, classificandosi quarto tra più di 1500 rapper in tutta Europa.

