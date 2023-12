Tour Music Fest: protagonista della finalissima il cantautore Nicolò Filippucci, nominato Artist of the Year

Al Teatro Nuovo di Dogana ieri sera l'attesa finalissima del Tour Music Fest: manifestazione di respiro europeo, dedicata alla musica emergente; che ha visto la partecipazione di oltre 800 artisti. Si votava ieri per 3 categorie: rapper – dove si è imposto lo spagnolo Scrop -, interpreti – andata a Chiara Esposito, alias Claire –, e cantautori, con la vittoria del perugino Nicolò Filippucci. Nominato al contempo “artist of the year”, e dunque figura di spicco dell'intero contest. Da registrare, nel corso della serata, l'intervento di personaggi del calibro di Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi: ex giudice di American Idol. Giuria dunque di altissimo livello. Live show conclusivo che ha visto l'esibizione di tutti i protagonisti dell'ultima settimana del festival, con jam session – fra le altre cose - dei vincitori delle varie categorie di musicisti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: