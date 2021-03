FESTIVAL MANTOVA Tra architettura e illuminotecnica la festa della luce La "Biennale Light art" torna visitabile solo online causa restrizioni pandemiche in un virtual tour ambientato nella casa del Mantegna e chiesa dell'Alberti cuore della Mantova dei Gonzaga

Convivenza possibile proprio in pieno lockdown tra la sede espositiva rinascimentale del Mantegna e le installazioni luminescenti dei contemporanei. “Elogio della Luce” di 21 artisti a cura di Vittorio Erlindo e “Black light” di Gellini-Corica con altri 13 performer del chiaroscuro. Illuminotecnica e design si uniscono nel binomio scienza-arte in un'intesa armonica. Galleria d'installazioni fermate dalle immagini in musica siderale per materiali luminosi capaci di sostituire la luce naturale al buio. Andrea Mantegna progettò la casa illuminando la quotidianità della famiglia oggi intermente sostituita dalle LUCI DI WOOD. Innegabile la poetica della biennale mantovana tendente al recupero artistico della decostruzione sociale giocata dal covid-19.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: