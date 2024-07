Tra arte e specchi: si chiude il Piccolo Tour di Asart

Un gioco di specchi, riflessi tra paesaggi e arte. Giunge al termine il percorso laboratoriale Piccolo tour organizzato da Asart, associazione sammarinese artisti. Sei gli incontri, sparsi per il territorio: l'ultimo dentro al Museo di Stato, “MOMENTANEI_riflessi per probabili vedute”. Carta e matita in mano, i partecipanti ritraggono ciò che vedono in uno specchio convesso. Una visione diversa in base ai punti di vista. Tra realismo, astrazione e possibili collage, strizzando l'occhio alla IV Biennale del Disegno di Rimini.

"Il titolo della Biennale di Rimini era 'Ritorno al viaggio dal Grand Tour alla fantascienza' e noi ci siamo voluti collegare, come San Marino, creando questo piccolo Tour - spiega Omar Paolucci, presidente Asart -. I punti di riferimento sono solo lo specchio e il territorio. Gli artisti che hanno partecipano sono stati tanti: Tea Tini, Carlos Ceci, Michela Pozzi, Anna Malpeli, Marco Vincenzi".

Lo specchio per rappresentare visioni “nascoste” alle nostre spalle, che ci ricorda quanto il nostro mondo sia dominato dalle immagini e quanto queste contribuiscano a costruire la nostra idea di realtà. "Racconteremo questa esperienza alla Galleria Nazionale di San Marino - conclude Paolucci - a settembre od ottobre".

Nel video l'intervista a Omar Paolucci, presidente Asart

