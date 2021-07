Tra Borges e l'Alighieri c'è l'Aleph

Il viaggio di Dante

È noto che dall'incontro di Jorge Luis Borges con un libriccino della libreria Mitchell di Buenos Aires sui tre volumi della Divina Commedia, tradotti in inglese da Carlyle, nasce il famoso racconto argentino EL ALEPH. La Compagnia dell'Aleph, nota anche sul territorio per le rappresentazioni teatrali sacre, sceglie la contemplazione del divino dantesco in un viaggio artistico in cui ruotano molti personaggi guida nel cammino verso il Paradiso. Beatrice, Costanza, Piccarda e Maria, donne che accompagnano il poeta. Per l'Argentino, Beatriz Viterbo, sposa dell'io borgesiano muore e lascia con l'amore, l'eros epistolare, a un altro... Lui la vede nell'ALEPH una centimetrica sfera (il punto dello spazio che contiene tutti i punti dell'Universo) soluzione di contatto tra Borges e Dante. Per lo scrittore sudamericano la donna dantesca era una trasposizione di Beatrice Portinari morta giovane, amata dall'Alighieri mai corrisposto, per sempre anelata... con uno sguardo al XXX canto del Purgatorio. Nello spettacolo il movimento è un'allegoria perpetui in cui ognuno trova il suo passo e il tempo narrativo non è il Medioevo ma un tempo fuori dal tempo come quello del poeta d'Argentina. Costumi, suoni e paesaggi, diverranno (così anche nel racconto di Borges) “ riflessi in cui ciascuno può rispecchiarsi” - scrive il regista Giovanni Moleri.

