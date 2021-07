Tra Cannes e Venezia c'è 'BolognaRitrovata'

Bologna a tutto cinema da 27 paesi per 8 giorni in 7 sale del centro, da mattina a sera e la notte in Piazza Maggiore (la più grande platea cinematografica d'Europa), oltre a LunettArena che coinvolge gli spazi teatrali storici. Il festival anche in versione online riflette i tempi che viviamo perché mai come ora sono stati attivati archivi e titoli in film direttamente disponibili. La Cineteca di Bologna, come fece in piena pandemia nel 2020, si colloca tra CANNES e VENEZIA per incarnare il cinema del passato nel presente con la ricerca e il restauro. Ospiti e protagonisti dello spettacolo partecipano a rassegne e giornate dedicate. Ieri Isabella Rossellini era in città per aprire il festival sul recupero del film anni Cinquanta FRANCESCO GIULLARE DI DIO per la regia del padre Roberto e coscenaggiato da Fellini.

