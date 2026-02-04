TEATRO REGIONE Tra Cechov e T. Williams in scena la famiglia LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA dello Stabile di Torino in scena al comunale Ariosto de “I Teatri” di Reggio Emilia

Il dramma in commedia critica e sociale tratto da Tennessee Williams è una “gatta” rivisitata dal regista Lidi sulla famiglia borghese decadente: ferita a morte. Il padre malato terminale e la mamma sono personaggi grotteschi e fuori dal mondo d'oggi dove dipendenze, menzogne e diversità (omosessualità in primis), rendono ipocrita ogni cosa svelando la bugia del vissuto 'normale'.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: