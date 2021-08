Tra cinema, libri e musica, il cineforum e "Per Iscritto" hanno accompagnato la serata dei sammarinesi

Secondo appuntamento con la rassegna cinematografica ideata da Elena D'amelio e Maria Giovanna Fadiga dal titolo “Tra tirannia e stato franco: Dante e il cinema mondiale a San Marino” presso il Giardino Tebaldi, all'interno dell'Ambasciata d'Italia. Giunto alla sua terza edizione, il cineforum estivo ha selezionato quest'anno tre film che seguono il filo rosso delle tre Cantiche della Divina Commedia per onorare il Settecentenario della morte del sommo Poeta. Presente alla serata anche l'Ambasciatore Sergio Mercuri che ha introdotto la visione della pellicola di ieri, intitolata "La Banda Grossi". Al dibattito ha partecipato anche uno dei protagonisti, l'attore Ettore Nicoletti, che ha raccontato il significato più profondo del film attraverso la rilettura dei temi danteschi alla luce di un'interpretazione contemporanea.

Poi, ultimo incontro di "Per Iscritto", la rassegna letteraria e musicale che ha raccontato dieci libri in cinque serate nella cornice degli Orti Borghesi. Ieri le protagoniste Lucilla Casali e Anna Chiara Macina hanno commentato l'una il libro dell'altra. Si inizia con "Una vera favola" di Casali, una storia struggente, ma anche piena d'amore per la protagonista Olivia che ha finalmente la possibilità di riscrivere il finale della propria favola, dopo un passato popolato da persone tossiche. Al centro dell'analisi, poi, "Sino alla luna e ritorno" di Macina, un insieme di 26 storie che ripercorrono la vita della scrittrice raccontando le esperienze e le emozioni, e cercando di dare conforto ai lettori e alle lettrici, specialmente in un momento complesso come quello della pandemia.