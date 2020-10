Tra documentari, film e corti, c'è sempre la Regione

La Regione supporta imprese e lavoratori dello spettacolo colpiti dalla pandemia e ulteriormente penalizzati dallo stallo odierno. Progetti di respiro nazionale e internazionale che coinvolgono territorio e circondario voluti dalla Emilia-Romagna Film Commission per una assegnazione complessiva sul bilancio 2020-21 di 1 MILIONE e 632 MILA EURO. 17 documentari finanziati protagonisti della “CALL” audiovisiva,7 opere cinematografiche e 3 cortometraggi di cui un'animazione e un'opera web. Tutti saranno prodotti tra Emilia e Riviera compreso l'entroterra romagnolo. Per ora le location sono a Bologna (Imola e Faenza), Ferrara e Comacchio, Rimini, Riccione oltre a Ravenna, Forlì-Cesena (Cervia e Cesenatico) senza contare l'intera Foresta Casentinese. I progetti del bando regionale trattano i più diversi temi: dalla Strage di Bologna all'Argento visto dalla Argento (ASIA su DARIO di Meclimone), viaggi in bicicletta anche per disabili, IL PUGILE E IL MAIALE sul campione dei massimi europei anni 50 Cavicchi, colonie estive romagnole e deliri notturni oltre al Delta della pesca, in fine, le fiabe oscure di Lucarelli. Tra i bandi nazionali Dante di Avati, Muti e CINQUANTOTTO sul Sic.

