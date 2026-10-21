SCUOLA FUTURA Tra il pianeta e il mondo resta l'energia “L'Arte anticipa il Futuro” la SCHOOL OF VISION ospita la video-installazione AGHDRA dello statunitense Arthur Jafa: commenti critici su energia e abitabilità del pianeta e i segnali del domani

Cosa sarà dell'umanità al di là dell'habitat che verrà quando nessuno utilizzerà più energia e la terra non sarà, appunto, più tale (uguale)? Un oceano immaginario (nero e denso come sabbie (im)mobili) in cui ogni onda è uguale a se stessa, ferma, e non finisce mai... distesa, gonfia e ribollente sotto il sole freddo che non tramonta. Senza alcuna umanità capace di vivere, consumare: abitare. Cosa rimane? AGHDRA di Jafa punta sull'energia che continua a serpeggiare... La sfida sin da ora è mantenere un pianete abitabile anche se l'artista americano (LEONE d'Oro alla Biennale) sembra dirci: la materia si muove e la forma continua, siamo noi ad estinguerci. La vera distinzione è tra PIANETA e MONDO (tecnologia e immaginazione).

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