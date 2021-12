Tra lagune, canali e mare, suonano i giovani

Il mare (lagune e lidi comacchiesi) e la passione per gli strumenti musicali connettono le scuole regionali e di tutta Italia in prospettiva europea viste le potenzialità tursitiche dei Lidi ferraresi. Scambi culturali, aggregazione e percorsi didattici, l'incontro tra esperiene e persone sono alla base del successo diffuso di un MARE DI MUSICA. Cori, orchestre e bande, a chiudere il cerchio dei vari generi musicali in centro storico (piazzette e calli) o in spiaggia sempre sull'acqua. Dalla classica alla musica popolare un gran finale in tre giorni di festa tra Porta Ravenna e Porta Venezia il cammino della musica batte le antiche strade dell'arte e della storia sulla Via dei Romei.

