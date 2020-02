FILM RSM Tra "ME contro TE" e "HAMMAMET" tutto al CineConcordia WEEKEND cinematografico tutto italiano per la settimana di SAN MARINO CINEMA in cartellone “HAMMAMET” di Amelio e “ME contro TE” fenomeno social del momento

Programmazione in sala CONCORDIA che copre il pomeriggio fino a mercoledì 5 febbraio, festivo religioso sammarinese, con il fenomeno YouTube dei 2 ragazzi siciliani di ME contro TE ne' LA VENDETTA DI S., mistero per bambini che affascina i ragazzini per via dei fidanzamenti e innamoramenti di coppia disturbati dal male oscuro all'amatriciana, che vuole conquistare gli AWARDS dei piccoli a scapito del grande amore di Luì e Sofì. Sempre alla sala di Borgo solo la sera alle 21 per 6 giorni consecutivi la parabola politica e umana di BETTINO CRAXI raccontata da dentro... la prigione dorata di HAMMAMET. Famiglia e pochi amici. Dall'esilio in Tunisia l'ultimo grido di dolore durante la malattia. La vita negata dell'ultimo leader socialista temuto, amato e al contempo odiato, lasciato solo... con la morte, senza appello.

fz



