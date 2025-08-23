TV LIVE ·
Tra "Sacro" cielo e Fuocoammare

Gianfranco Rosi, Palma d'Oro a Venezia e Orso d'Oro a Berlino, porta alla 82^ Mostra Internazionale del Cinema in Laguna il suo ultimo lungometraggio SOTTO LE NUVOLE girato in zona vesuviana di Napoli

di Francesco Zingrillo
23 ago 2025

Un unico ambiente in un paesaggio partenopeo tra cielo e terra (vite e personaggi) veramente unico: intrecciato e dipanato in uno sfolgorante e acceso bianco e nero. Ricamato a “Punto Croce” in una ricerca sonora in presa diretta, rumori e respiri. La rumoristica documentaria d'autore, appunto, a 'colorare' la fotografia come le tinte dell'arcobaleno stemperate insieme (mescolate come fanno i bambini): chiaroscuri di luce (la base del colore). Perché Rosi evita i soliti colori... 'dipinge' con ironia Napoli tra il golfo, il porto di Torre Annunziata, e i Campi Flegrei.

Dove la terra trema, l'autore di Fuocoammare e Sacro GRA racconta i gesti quotidiani e la memoria del sottosuolo con l'acqua del mare: un formicolio di vite.




Riproduzione riservata ©

