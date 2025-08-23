Tra "Sacro" cielo e Fuocoammare

Un unico ambiente in un paesaggio partenopeo tra cielo e terra (vite e personaggi) veramente unico: intrecciato e dipanato in uno sfolgorante e acceso bianco e nero. Ricamato a “Punto Croce” in una ricerca sonora in presa diretta, rumori e respiri. La rumoristica documentaria d'autore, appunto, a 'colorare' la fotografia come le tinte dell'arcobaleno stemperate insieme (mescolate come fanno i bambini): chiaroscuri di luce (la base del colore). Perché Rosi evita i soliti colori... 'dipinge' con ironia Napoli tra il golfo, il porto di Torre Annunziata, e i Campi Flegrei.

Dove la terra trema, l'autore di Fuocoammare e Sacro GRA racconta i gesti quotidiani e la memoria del sottosuolo con l'acqua del mare: un formicolio di vite.









