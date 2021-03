LETTERATURA E TELEVISIONE Tra video e poesia racconti di Guerra Una raccolta poetica 'televisiva' di Antonio Prenna "PIANTE CARNIVORE IN SALOTTO" edita da Italic, Ancona nata in Repubblica racconta “Il lungo viaggio” di Tonino Guerra a Rtv rieditato per il festival e l'anniversario del poeta

Una sintesi giornalistica in cronaca letteraria (se è vero che poche parti possono comprendere il tutto): “Piante carnivore” e pesci angelo/ riflessi sul video, in salotto d'Arancia meccanica.../ pesci volanti nell'aria e nell'acqua//. Secondo “Le storie del tempo” di Lya Luft: “era un pesce e al contempo un angelo, e anche che un pesce volante è semplicemente un pesce": Angelo. (liberamente tratto da “Piante carnivore in salotto” di A. Prenna, Ed. italic, marzo 2021).

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: