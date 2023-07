ISTITUTI CULTURALI "Tracce poetiche in luoghi desueti": a Falciano prima serata delle Glorius 4 Le prossime esibizioni in programma mercoledì 19 luglio al Castellaccio a Fiorentino, lunedì 24 luglio in Città sul terrazzo di Piazza Sant'Agata e lunedì 31 luglio a Borgo Maggiore.

Inconsueto ensemble al femminile dal jazz al pop, con la cura delle sonorità vocali e degli arrangiamenti, arricchite dalla Sicilianità. Sono le Glorius4 (Agnese Carrubba, Federica D'Andrea, Cecilia Foti, Mariachiara Millimaggi) che giovedì a Falciano hanno presentato il loro progetto Play in Tour: un viaggio virtuale nato durante il lockdown, che le ha viste cantare in 7 lingue con la partecipazione di star come Paolo Belli e Massimo Moriconi.

Appuntamento che rientra nelle iniziative degli Istituti Culturali. Caratteristica principale delle loro esibizione è la sonorità tutta al femminile con un impasto vocale ed uno stile unici, risultato della diversa formazione musicale ed esperienza artistica di ogni membro del gruppo.

Il concerto si struttura con brani cantati a cappella e brani accompagnati al pianoforte. Le cantanti inoltre si avvalgono anche di piccole percussioni e della tecnica della Body Percussion. Le prossime esibizioni in programma mercoledì 19 luglio al Castellaccio a Fiorentino, lunedì 24 luglio in Città sul terrazzo di Piazza Sant'Agata e lunedì 31 luglio a Borgo Maggiore.

