Tradizionale concerto in onore della Reggenza

Concerto in onore dei Capitani Reggenti. I nuovi Capi di Stato omaggiati dalle note della Banda Militare, diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, nel tradizionale concerto del sabato successivo all’elezione, presso il teatro Titano. Sette i brani musicali eseguiti, in un viaggio musicale puntellato da racconti, immagini, suggestioni, per riportare in vita un’opera mirabile, cara a tutti i Sammarinesi, che si lega intimamente ai destini di un Piccolo Stato e ai sogni del suo riscatto identitario. Con il supporto dell’Associazione Treno Bianco-Azzurro si è ripercorsa la storia della ferrovia Rimini-San Marino, dal momento della sua ideazione alla fase di realizzazione, con i danneggiamenti irreversibili della Seconda guerra mondiale, quando le gallerie e le carrozze diventarono rifugio per oltre 100.000 sfollati e per i cittadini rimasti senza dimora. Pur avendo avuto vita assai breve, la ferrovia e il suo trenino hanno riconsegnato speranza al futuro, rappresentando la rinascita dopo lo strappo della Grande Guerra, la socialità e la solidarietà del popolo di San Marino, aperto all’accoglienza e alla condivisione.