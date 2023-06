EMILIA ROMAGNA TEATRO Tragedie della metropoli contemporanea e crocifissa Il Teatro dei Borgia per la Città dei Miti nella Trilogia “metropolitana” itinerante a Bologna Estate

Un decennio teatrale metropolitano dei Borgia che attraversa spazi e città per 'disturbare' l'ordinario quotidiano con gli eroi della tragedia contemporanea che vivono ai confini del mondo nelle periferie sociali. Dal mito greco al lavoro poetico e politico sul disagio e l'abbandono. Eracle, padre separato finito ai margini: l'invisibile, Filottète malato psichiatrico: una piaga dimenticata, Medea di strada: giovane migrante e schiava per necessita: prostituta. Tre spettacoli in scena anche contemporaneamente nei meandri della città sporca in luoghi di senso (mensa Caritas, casa di riposo, casa di comunità). Un progetto iconico in un'azione politica e popolare di strada.

