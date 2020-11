UNIVERSITA' "Traguardo storico": il Titano entra a pieno titolo nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore Cerimonia virtuale di benvenuto da parte degli altri 48 Paesi membri EHEA

Un traguardo storico che segna il coronamento di un impegno forte e costante profuso negli anni in ambito politico ed accademico. San Marino diventa il 49° Paese membro dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, già Processo di Bologna. Nel corso di una cerimonia virtuale che si è svolta in apertura della Conferenza Ministeriale EHEA Rome 2020 - per la prima volta in formato digitale a causa delle restrizioni imposte dal Covid - è stato conferito al Titano l'onore di entrare a far parte della rete delle università europee, acquisendo nuove opportunità in termini di crescita, autonomia, riconoscimento dei titoli di studio e internazionalizzazione.

Nel suo intervento, durante la tavola rotonda ministeriale, il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha fatto notare come spesso “il mondo della cultura e dell'università si muova più velocemente della politica, riuscendo ad ottenere importanti risultati anche a livello internazionale”. Ma già si guarda avanti, ovvero agli obiettivi cui dar seguito entro il 2023, compresi i necessari adempimenti legislativi, per il completo allineamento agli standard indicati dal Bologna Follow-Up Group. Grande la soddisfazione del Rettore Corrado Petrocelli. “L'Università – dice – in questi anni è cambiata in maniera radicale e oggi se ne vedono i frutti”.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per l'lstruzione, Università e Cultura, Andrea Belluzzi e in collegamento Skype il Rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli.









