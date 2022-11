CONCERTI RASSEGNA EMILIA "Traiettorie" in Syntax contemporaneo SYNTAX ENSEMBLE in concerto alla Centro di produzione “Toscanini” di Parma per la rassegna musicale moderna e contemporanea “Traiettorie” alla XXXII edizione promossa da Fondazione Prometeo

TRAIETTORIE di cultura musicale italiana del XXI secolo (con il sostegno del MIC, di regione e comune, in collaborazione con Rai Radio 3) propone il concerto dei SYNTAX (che tra gli altri eseguono: Mosca, Bo, Corrado e Cacciatore, unico compositore non nazionale è lo spagnolo Luis De Palo) per la Casa della Musica parmense. L'ENSEMBLE è un progetto collettivo di solisti internazionali nato a Milano con esordio al Teatro dal Verme. A Parma presenta in anteprima “Auch du”, una riflessione sperimentale, sul fare musica oggi. Dirige il compositore e co-fondatore Pasquale Corrado. La visione moderna e deformante della identità musicale ha un taglio sonoro sarcastico anche dal punto di vista compositivo: soprano, flauto, clarinetto, violino e violoncello, pianoforte e percussioni, gli ingredienti principe.

