ARTE DI FIGURA Trame in foglie poetiche LEAVES OF ME di Elisabetta Di Maggio per la regia di Alessandra Foglietta da Napoli al prossimo ARTECINEMA

Lasciami: ciò che rimane di me, foglie... LEAVES OF ME. Processo creativo e opera finale (un senso d'autunno che ci assale). Documntario figurativo e minimale, personale, di un'artista delle piccole cose nude e bianche che prendono colore nella testa e nel cuore. due donne ELISABETTA e ALESSANDRA ad ARTECINEMA per il sociale d'autore. La collezionista di trame in forme riproducibili: bisturi e ritagli. Intonaci dell'anima.



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