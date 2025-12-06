Translating Pram, parte da San Marino il progetto itinerante

Nel video le interviste a Chiara Giardi, Alessandra Albertini e Francesco Chiari

“È un progetto curatoriale itinerante e interdisciplinare – dice Chiara Giardi, del team curatoriale di Translating Pram - che ha a che fare con l'internazionalizzazione e le traduzioni dell'opera di Pramoedya Ananta Toer, uno scrittore molto importante indonesiano, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita”.

Parte da San Marino il progetto dedicato alle traduzioni dell’opera dello scrittore e intellettuale indonesiano Pramoedya Ananta Toer. Autore di romanzi, saggi e riflessioni che intrecciano memoria, storia e libertà, candidato più volte al Nobel per la letteratura, una produzione censurata e ostacolata dal regime, tanto da vederlo in carcere per 14 anni. La passione della ricercatrice sammarinese Chiara Giardi, che in Indonesia vive e lavora, e una catena di eventi ed incontri con studenti, studiosi, la stessa Fondazione a lui dedicata, le Università portano 'Translating Pram' sul Titano. “E' una bellissima scoperta quella di trovare un gruppo di persone – osserva Antonia Sorriente, docente di lingua e letteratura indonesiana all'Università di Napoli L'Orientale - questi giovani artisti, con questa idea di mettere insieme due istituzioni, in questo caso, un'Università indonesiana e l'Università di San Marino per questo progetto, che è cresciuto molto dal momento in cui ci eravamo incontrate al momento in cui siamo oggi”.

Sullo sfondo, la coincidenza che lega la storia editoriale di Pram al Titano: l’unico suo libro finora tradotto in italiano, "Il Fuggitivo", è edito da AIEP. La mostra ricostruisce le relazioni e le circostanze che hanno portato alla pubblicazione del romanzo, tematizzando l’arrivo dell’opera a San Marino per attivare una connessione tra contesti culturali, linguistici e politici differenti. Una riflessione sui processi di traduzione intesi come costruzione di relazioni oltre la dimensione linguistica. Immediato il sostegno delle istituzioni, con il Patrocinio delle Segreterie Cultura ed Esteri: “Abbiamo ospitato la prima conferenza stampa nel febbraio del 2025 – spiega Maria Alessandra Albertini, Direttore Affari Politico Diplomatici del Dipartimento Affari Esteri – e si è visto da subito l'interesse del gruppo organizzatore a voler celebrare il centesimo anniversario di questo straordinario autore indonesiano, portando a San Marino un pezzo della sua storia, facendo sì che queste traduzioni di opere dell'artista indonesiano possano diventare veicoli di rapporti di comunicazione, ponti di costruzione di dialogo fra le genti”.

Un'ampia gamma di partner e sostenitori del progetto coordinato dalla Cooperativa Tre Arrows: “Siamo riusciti a portare questo evento nella nostra Repubblica – spiega il Presidente, Francesco Chiari - e ad unire due culture apparentemente molto lontane, ma che noi abbiamo voluto unire nel segno della traduzione e della libertà, che è un valore fondativo della nostra Repubblica".

Nel video le interviste a Chiara Giardi, team curatoriale Translating Pram Antonia Sorriente, docente Università di Napoli L'Orientale Maria Alessandra Albertini, Direttore Affari Politico Diplomatici Dipartimento Affari Esteri Francesco Chiari - Presidente Cooperativa 3 Arrows









