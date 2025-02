Trasfigurare la musica al "CUBO"

Ipnotica live bolognese delle bolognesissime Francesca Bono fondatrice degli OFELIADORME e Vittoria Burattini percussionista dei MASSIMO VOLUME insieme in BONO/BURATTINI DasLive nel Tempo Trasfigurato in paesaggi sonori e ritmi psichedelici del loro jazz cosmico sperimentale anni 70.

Tastiere sintetizzate con un vecchio e melodico JUNE 60 analogico in una produzione curata da Stefano Pilia per gli arrangiamenti di chitarra elettrica; in tour anche ai festival di elettronica in varie location prestigiose, dal SOLIDO modenese al San Francisco Electorincs e Café OTO londinese. Il duo ha aderito al progetto femminista DONNA CIRCO. Le influenze 'cinematiche' fanno capo alla cineasta ucraina di scuola americana Maya Deren e alle musiche di Ennio Morricone e Laurie Anderson. Climax politico e filosofico POSTMODERNO francese alla LYOTARD.