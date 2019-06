Trasgredire e combattere: un libro che fa parlare i social

La presentazione

Intanto il libro con un titolo accattivante sull'ultimo decennio in un diario del cambiamento della travagliata storia sociale e politica recente: ELOGIO DELLA TRASGRESSIONE. Tanti sammarinesi e ospiti illustri insieme all'ambasciatore d'Italia e ai segretari di stato anche i cittadini più attenti al cambiamento. Vicende piccole e grandi a seconda di come le si guardano da e di San Marino per il mondo. La stessa scrittura “antica” ed elegante dell'autore si presta al post e alla sintesi dei nuovi linguaggi mediatici senza perdere efficacia arricchendo soprattutto gli altri (lettori e follower). Una fatica editoriale basata sulla voglia di meditare l'attualità, la politica e il cambiamento sociale: “TRASGREDIRE (andare oltre) per IMPARARE DALL'ESPERIENZA ( senza extra: comunitari, credenti o extrauomini, cioè persone.”.

Interviste con DOMENICO GASPERONI Autore libro ELOGIO TRASGRESSIONE e GIOVANNA COSENZA Docente Semiotica UniBo e Social Media UniRSM