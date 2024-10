Tre artisti sammarinesi al Green Festival di Rimini

Il Green Festival Montefeltro, costola del Green Festival San Marino, cala una cinquina d’artisti in occasione della sua terza edizione che si svolgerà a Rimini dal 18 al 20 ottobre, un festival intenso di incontri e dibattiti. In cui arte e creatività sono considerati strumenti di comunicazione di prim’ordine e che, quest’anno, porta 5 fotografi dei quali 3 sammarinesi per raccontare attraverso le loro immagini temi di stringente attualità ambientale e sociale, in connessione con il tema dal titolo “Bussole per la tempesta. Come vivere e non sopravvivere in tempi difficili”.

Tra le altre proposte delle 3 giornate riminesi, con una parterre di ospiti che va dal giornalista scrittore Francesco Maggio al controverso filosofo Diego Fusaro, autore della prefazione del libro del fotografo sammarinese Tonino Mosconi “Prometheus”.

Ci sarà anche Thea Crudi, artista e cantante di fama internazionale. Gli altri sammarinesi, fotografi oramai riconosciuti in ambito nazionale e membri dell’ASFA, l'Associazione Sammarinese Foto Amatori, sono Giorgio Busignani e Gabriele Mazza che portano due personali all’interno del progetto “Io vivo tra le cose”, a cura di Annamaria Bernucci insieme ai fotografi pesaresi Alessandro Mazzoli e Roberto Vecchiarelli.

Le mostre inaugureranno sabato 18 ottobre alle ore 17,00 ai Musei Comunali di Rimini, ingresso in via Cavalieri 22, e resteranno aperte al pubblico fino al 15 novembre.