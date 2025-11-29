TV LIVE ·
Tre comici in uno (e viceversa)

“ATTITUDINI: nessuna” con Aldo, Giovanni e Giacomo, la loro vita in un documentario di Sophie Chiarello, per i 40 anni di carriera dal 4 dicembre nei cinema

di Francesco Zingrillo
29 nov 2025

Titolo autoironico derivato dal giudizio (vero!) scolastico 'siciliano' di Cataldo detto Aldo Baglio del famoso trio comico: ATTITUDINI nessuna... fa già ridere così figuriamoci al cinema. Un destino pieno d'inciampi per ALDO, GIOVANNI E GIACOMO straricco di ripartenze clamorose (come questa) in tv, al cine (appunto), e in teatro. Vengono tutt'e tre da una digressione-pausa solista che rende questo ritorno documentaristico collettivo più atteso quasi fosse un docu-film del National Geographic di MISSIONE NATURA sui suricati albini delle nevi. E poi anche la Milano, che non c'è più (cantano “Per un basin” di Enzo Jannacci). Sono sempre 3 in 1, anche dopo 40 anni, si fatica a ricordarne i nomi giusti figurarsi i cognomi.




