TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:01 Tutela patrimonio culturale: ICCROM dà il benvenuto ufficiale a San Marino 12:44 Galazzano, ordinato lo sgombero dei rifiuti dal piazzale in strada Cardio 12:41 Tre donne in fuga 12:10 Academy travolta dalla Freedom in rimonta: a Cuneo è 5-2 per le piemontesi 11:20 Come votare al Junior Eurovision Song Contest 2025 09:20 Pesaro, sequestrate 110mila decorazioni natalizie irregolari
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Tre donne in fuga

IL RAPIMENTO DI ARABELLA di Carolina Cavalli girato in Romagna e a Rimini racconta l'amicizia al femminile in fuga dal passato e dall'infanzia senza rimpianti protagonista Benedetta Porcaroli

di Francesco Zingrillo
10 dic 2025
"Il rapimento di Arabella"
"Il rapimento di Arabella"

Non si può tornare indietro ma immaginare il tempo passato sì: infanzia e adolescenza tornano sempre. Arabella ( la bimba di 7 anni 'rapita' nel film) è futuro ma rappresenta il passato di Holly che non si accetta a 28 anni vedendosi come un'originale stampato male: un pezzo stropicciato e sgualcito riconoscibile nella piccola che chiama destino. ARABELLA, invece, scappa attraverso HOLLY vuole diventare grande... Due ragazze sono protagoniste in assoluto di un'opera di una regista, e non poteva che essere così: le donne, in fine, sono tre e si proteggono a vicenda tanto da annullare la figura maschile (e non solo del padre) facendo vincere l'amore che qui passa per l'amicizia e poi diventa...




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura