Tre donne in fuga

"Il rapimento di Arabella"

Non si può tornare indietro ma immaginare il tempo passato sì: infanzia e adolescenza tornano sempre. Arabella ( la bimba di 7 anni 'rapita' nel film) è futuro ma rappresenta il passato di Holly che non si accetta a 28 anni vedendosi come un'originale stampato male: un pezzo stropicciato e sgualcito riconoscibile nella piccola che chiama destino. ARABELLA, invece, scappa attraverso HOLLY vuole diventare grande... Due ragazze sono protagoniste in assoluto di un'opera di una regista, e non poteva che essere così: le donne, in fine, sono tre e si proteggono a vicenda tanto da annullare la figura maschile (e non solo del padre) facendo vincere l'amore che qui passa per l'amicizia e poi diventa...







