Tre opere: Stein 'servo' di Čechov

Anton Pavlovič Čechov si diede al vaudeville comico per vivere... I tre atti unici lo sono veramente in altrettante storie esilaranti, ironiche e sarcastiche, alla base della grande commedia cechoviana che cambiò la letteratura russa influenzando due secoli. Stein ha combinato, scrittura, recitazione e personaggi con rigore e rispetto da regista nei confronti di un genio della drammaturgia mondiale, qui, intento a scrivere per far ridere, anche... Opere abitate da personaggi sopra le righe di un mondo borghese europeo spesso ridicolo in dissoluzione.