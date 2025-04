SPETTACOLI REGIONE Tre opere: Stein 'servo' di Čechov CRISI DI NERVI per la regia di Peter Stein tratto da Anton Cechov con Maddalena Crippa all'Arena del Sole di Bologna

Anton Pavlovič Čechov si diede al vaudeville comico per vivere... I tre atti unici lo sono veramente in altrettante storie esilaranti, ironiche e sarcastiche, alla base della grande commedia cechoviana che cambiò la letteratura russa influenzando due secoli. Stein ha combinato, scrittura, recitazione e personaggi con rigore e rispetto da regista nei confronti di un genio della drammaturgia mondiale, qui, intento a scrivere per far ridere, anche... Opere abitate da personaggi sopra le righe di un mondo borghese europeo spesso ridicolo in dissoluzione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: