MUSICA “Tre Serate di Emozioni”: gran finale con l'esibizione di Paolo Belli Novità dell'edizione 2026 è una seconda parte di appuntamenti in programma nel mese di agosto

L'energia e la carica di Paolo Belli hanno chiuso a Campo Bruno Reffi la rassegna “Tre Serate di Emozioni”. Sempre con l'accompagnamento della San Marino Concert Band, il cantante ha riproposto il suo stile unico e travolgente capace di trasformare l'esibizione in una grande festa collettiva. Uno spettacolo coinvolgente tra swing, rhythm/blues e i più grandi successi della musica italiani.

Novità dell'edizione 2026 è una seconda parte di appuntamenti nel mese di agosto. Paolo Belli intanto, protagonista anche nell'ultima edizione del San Marino Song Contest, non ha nascosto il grande amore per il Titano.

Nel servizio l'intervista a Paolo Belli (Cantante)

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