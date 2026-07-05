MUSICA

“Tre Serate di Emozioni”: stasera l'ultimo appuntamento con Paolo Belli

Ieri sera sul palco di Campo Bruno Reffi l'esibizioni di Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012.

Ancora la musica protagonista a Campo Bruno Reffi con la seconda delle Tre Serate di di Emozioni, ideate dal Maestro Dino Gnassi che ne firma arrangiamenti e direzione. Rassegna aperta da Sergio Caputo. Ieri sera invece a cantare, insieme alla San Marino Concert Band, Chiara Galiazzo vincitrice di X Factor nel 2012, una delle voci più apprezzate del pop italiano contemporaneo.

Questa sera si chiude la rassegna con la voce di Paolo Belli, musicista e showman dall'energia travolgente con uno stile che unisce swing, rhythm&blues e musica leggera.

Nel servizio le interviste a Chiara Galiazzo e Paolo Belli

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