“Tre Serate di Emozioni” torna con Drupi, Karima e Ruggeri

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sammarinese: “Tre Serate di Emozioni” promette, anche quest'anno, di fare il pieno in un mese di luglio ricco di eventi. Giunto alla sua quarta edizione ha portato a San Marino, sotto la direzione del Maestro Dino Gnassi, icone della musica italiana come Zarrillo, Fiordaliso, Orietta Berti. Quest'anno non è da meno. Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, saliranno sul palco del Campo Bruno Reffi, accompagnati dall'orchestra della San Marino Concert Band, Drupi, Karima ed Enrico Ruggeri. Tre grandi nomi, tre generi diversi, per accontentare un pubblico eterogeneo, non solo di casa ma anche dalla riviera. A “Tre Serate di Emozioni”– dice Gnassi - “ci credo e ci tengo”. A dargli la carica – confida - sono proprio gli artisti: “Quando li chiamo hanno piacere di venire, mi dicono di voler fare pezzi in più, me ne mandano dieci, quindici. Ovviamente per me diventa lavoro ma quando il lavoro è un piacere non è neanche faticoso, dà soddisfazione. E' appagante vedere il pubblico e la gente che apprezza, che canta insieme a noi e che riempie il Bruno Reffi”.

La Segreteria al Turismo, dati delle passate stagioni alla mano, è pronta a scommettere ancora una volta sul successo dell'evento, “che attraverso questi cantanti – dice Annachiara Sica - diffonde il nome di San Marino”. Ma qual è il segreto di questo successo? Per Alan Gasperoni “è il mix tra la nostra Concert Band guidata da Dino Gnassi e gli artisti di fama nazionale che sono in grado di portare. Un abbinamento che crea un evento nuovo che comunque piace, lo sappiamo dai dati che abbiamo delle passate edizioni e che siamo certi che anche quest'anno funzionerà”. Coglie l'occasione per ricordare che proprio il 15 l'orchestra si esibirà in un concerto tributo a Mina e Celentano.

Nel panorama musicale – dice Gnassi – San Marino sta cominciando ad avere una grande importanza a livello europeo, anche grazie alla partecipazione all'Eurovision. Il Titano sta quindi diventando un posto molto prestigioso per gli artisti. “Poi abbiamo la San Marino Concert Band che sono 35 musicisti, una ritmica incalzante che suona con molto calore, 8 archi. Quando ad un grande artista, come ad esempio Enrico Ruggeri, gli si presenta un'orchestra così, è una soddisfazione”. Del resto qualche mese fa, quando prima di un suo concerto Gnassi gli strinse la mano, Ruggeri lo riconobbe come il Maestro della San Marino Concert Band, prova che l'orchestra ha saputo farsi conoscere ed apprezzare anche fuori dai confini della Repubblica.

Prima serata, quindi al Bruno Reffi venerdì 4. Dalle 21.15. Con ingresso gratuito.