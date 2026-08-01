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Treno Bianco Azzurro: raggiunta quota 1000 passeggeri

Stacca il millesimo biglietto un piccolo turista francese

1 ago 2026
Treno Bianco Azzurro: raggiunta quota 1000 passeggeri

A neppure un mese dall'apertura delle corse al pubblico, visitatori e turisti, dopo la fine dei lavori di ampliamento della tratta Il Treno Bianco Azzurro ha già trasportato mille passeggeri. Unidici corse complessive, vista l'apertura, dal 10 luglio scorso, solo per i weekend. A staccare il millesimo biglietto questa mattina alle 11 un bimbo francese, insieme alla famiglia. La soddisfazione dell'Associazione Treno Bianco Azzurro: “il treno piace, incuriosisce, è un attrattiva. Se era una scommessa, è sicuramente vinta – scrive – mentre sollecita il completamento del progetto: “E' ora di prolungare il percorso verso Borgo Maggiore, limitando i bus turistici, trasportando gli stessi con funivia e treno, aiutando a far rivivere la stazione come era anni e anni fa”.




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