ROMAGNA TEATRO Triangolo in scena: Sinisi 'tradisce' Pinter TRADIMENTI tratto da Harold Pinter messo in scena da Elsinor Teatro per la regia di Michele Sinisi stasera unica tappa romagnola al Testori di Forli

Rileggere per il pubblico un'opera (del drammaturgo inglese Pinter, Premio Nobel 2005) che mette a nudo i nostri silenzi, le mancanze, i segreti imposti dalla vita: una tregicommedia sulle menzogne dell'amore. Un triangolo sentimentale che racconta, a ritroso (partendo dal tradimento già avvenuto), un' amore debole che si disfa... dal godimento al vuoto del silenzio dei TRADIMENTI di tutti noi. Il cuore di ogni rapporto umano è proprio il cuore, che s'indurisce e muore per mancanza di spazio tra noi (se non può dilatarsi e diventare grande la carne e il sangue pulsante diventano cuffie-corna). Scelte registiche (non ci sono quinte né fondali ma un imponente tabellone, musica dance e luci strobo colorate, da disco anni 80) che danno un nuovo respiro a un testo classico rappresentato in tutto il mondo. Il Pinter di Sinisi è molto italiano e poco british...

fz.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: