Tribute: PAZIENZA, lo spettacolo disegnato di A.

Un tributo a disegni scritto per ANDREA PAZIANZA da un artista eclettico e originale, ANDREA SANTONASTASO, che si sente “un Salieri di fronte a Mozart”, e non è vero. Spettacolo biografico di segni e disegni creativi per ricordare anche con rabbia per la dolorosa morte inutile... di droga in quegli anni 80 (PENTOTHAL tra Zanardi e Pertini): un tempo di stupore e meraviglia per l'arte non certo per morire... a 30 anni (GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEO). “Una dichiarazione di resa” - scrive Santonastaso, da Andrea ad Andrea, P. Protagonista e attore condividono pennelli, pennarelli, matita e talento artistici ma sul palco ci vuole IL MESTIERE, di vivere.

fz