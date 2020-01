RASSEGNA TEATRALE LONGIANO Tribute: PAZIENZA, lo spettacolo disegnato di A. Stagione teatrale IN VIAGGIO al Petrella di Longiano un venerdì alle 21 con “MI CHIAMO ANDREA, FACCIO FUMETTI” tributo di Andrea Santonastaso al geniale fumettista bolognese d'adozione, PAZIENZA

Un tributo a disegni scritto per ANDREA PAZIANZA da un artista eclettico e originale, ANDREA SANTONASTASO, che si sente “un Salieri di fronte a Mozart”, e non è vero. Spettacolo biografico di segni e disegni creativi per ricordare anche con rabbia per la dolorosa morte inutile... di droga in quegli anni 80 (PENTOTHAL tra Zanardi e Pertini): un tempo di stupore e meraviglia per l'arte non certo per morire... a 30 anni (GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEO). “Una dichiarazione di resa” - scrive Santonastaso, da Andrea ad Andrea, P. Protagonista e attore condividono pennelli, pennarelli, matita e talento artistici ma sul palco ci vuole IL MESTIERE, di vivere.

fz



