Tributo a De André, grande concerto di beneficenza Il 10 gennaio al Teatro Nuovo di Dogana

Una barca senza barriere architettoniche, per vivere il mare senza limiti. L'Associazione Cattolica per la Tanzania sta raccogliendo fondi per Pura Vida, un'organizzazione del terzo settore che promuove lo sport e il divertimento attraverso vela, attività nautiche e cultura marinara. E lo fa con un concerto dedicato al grande Fabrizio De André, il 10 gennaio al Teatro Nuovo di Dogana.

"Un bel mondo per vivere il mare e farlo vivere più che altro a queste persone perché poi loro potranno proprio timonare la barca e fare tutte le manovre accessibili" spiega Danele Cerri, consigliere di Pura Vida. L'associazione è impegnata da 20 anni in Africa, ma si attiva per le emergenze italiane e parte del ricavato dello spettacolo andrà a Traversara frazione di Bagno Cavallo in provincia di Ravenna, che nel settembre 2024 è stata colpita da una alluvione devastante.

"Siamo impegnati in Africa, in Tanzania, dove collaboriamo con congregazioni di preti tanzaniani e facciamo progetti di cooperazione internazionale. Se non che non tutte le volte che possono capitare anche delle necessità qui a livello nazionale, noi ci impegniamo. Così è stato per Arquata del Tronto nel 2016 durante il terremoto, così è stato per Sant'Agata sul Santerno durante l'alluvione del 2023 e adesso siamo impegnati appunto a raccogliere fondi per aiutare a attraversare il paese alluvionato nel 2024" ha commentato Maurizio Lugli, presidente della associazione Cattolica per la Tanzania.

Per lo spettacolo "La Legge secondo De André" una big band sul palco con gli arrangiamenti più complessi del repertorio del maestro genovese. Con Inejula, la bottega del Falegname, Danilo Artale e Davide Brambilla, le canzoni saranno contrappuntate da una piccola narrazione introduttiva.

"De André non è un filosofo, non è neanche un sociologo, è un cantante, quindi poi la sua voce e la maestria degli arrangiamenti e delle musiche ha creato uno dei maggiori cantautori italiani, non più viventi purtroppo, ma ancora attuali, ancora per noi che lo ascoltiamo qui" ha concluso Ninè Ingiulla, musicista e cantante.

Nel video le interviste a Danele Cerri, consigliere Pura Vida; Maurizio Lugli, presidente dell'associazione Cattolica per la Tanzania; Ninè Ingiulla, musicista e cantante.

