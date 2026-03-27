Tributo ai Beatles con 'The Menlove' in concerto, organizzato da Fun4all a favore dell'Associazione Parkinson

Nel video l'intervista a Roberto 'Moghe' Moretti

PLEASE PLEASE ME, come il titolo del primo album dei Beatles, pubblicato ben 63 anni fa ma la grande musica non tramonta mai. La tribute band 'The Menlove' porta magistralmente a San Marino, su iniziativa di Fun4all, le hit più celebri dei Fab4 eseguite con gli stessi strumenti d'epoca e i costumi di scena. Tommaso Tam, Giuseppe Bonomo, David Sabiu e Stuart Royan, rispettivamente Paul, George, Ringo e John: quattro musicisti professionisti con alle spalle una vasta esperienza live e in studio, collaborando con grandi nomi del panorama della musica italiana.

La serata, a favore dell'Associazione Parkinson San Marino, si anima di emozioni. E anche l'ex presidente Luigi Di Paolo e signora mostrano con naturalezza come i Beatles sappiano attraversare gusti e generazioni, facendo ballare tutti.

"Era da tempo che volevo fare questo tipo di tributo, - racconta Roberto Moretti per Fun4all - è capitata l'occasione, molto stranamente, perché l'estate scorsa c'era un busker in Città a San Marino che suonava, l'ho conosciuto e mi ha detto "guarda che io ho anche un tributo ai Beatles", gli ho detto, "bello". Se capita l'occasione lo vorrei proporre a San Marino. E l'occasione si è creata".

Prima del concerto, una sorpresa tutta sammarinese. Presentato il progetto SAMMA VOX LAB. Roberto 'Moghe' Moretti, Valentina Monetta, Elisa Tordi, Alessandra Busignani e Guido Lividini, 5 voci meravigliose per un laboratorio artistico che unisce cuore ed anima. "Questo è l'inizio, - auspica Moretti - speriamo di poter andare avanti perché il progetto è partito con grande sintonia e entusiasmo".

Fun4all ringrazia la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Agricoltura e la Giunta di Castello di Serravalle per il patrocinio; e per il supporto, l’Associazione Gente del Titano (Comunità Sammarinese di Rimini) e la Comunità Sammarinese del Montefeltro.

Nel video l'intervista a Roberto 'Moghe' Moretti.