Tributo ai Pink Floyd per 300 persone nella domenica sammarinese Floyd Quartet ha riproposto i brani del Live at Pompeii, del 1971

Tributo ai Pink Floyd per 300 persone nella domenica sammarinese.

Circa 300 persone ieri sera al campo Bruno Reffi di Città per il concerto tributo ai Pink Floyd. Il gruppo Floyd Quartet ha riproposto i brani del Live at Pompeii, del 1971, concerto incentrato soprattutto sul sesto album del gruppo 'Meddle'. Per una serata dove giovani e meno giovani hanno potuto riascoltare in maniera fedele e curata le musicalità che hanno caratterizzato la prima fase della band britannica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: