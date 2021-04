Trilogia d'autore per la 'cine-ripartenza'

"Beauty"

MAGIC ALPS è un cortometraggio ambientato in un campo profughi e racconta la storia vera di un pastore afgano che chiede asilo con la sua capra (lavoro sostenuto da Amnesty Italia). Protagonista in un ruolo drammatico, in parte ironico sicuramente inedito, il comico GIOVANNI STORTI. Un funzionario deve controllare lo stato di salute del rifugiato che non vuole staccarsi dal suo ovino d'affezione... PARRU PI TIA parla (in dialetto stretto) di Palermo e la Magia. Il film diretto da Giuseppe Carleo è girato in casa della famiglia Bonanno alle prese con un fidanzamento sciolto. La figlia perderà un buon partito ma prima della restituzione dei pegni secondo tradizione la nonna interviene con la magia popolare. Lavora sul sangue mestruale per cambiare le sorti d'amore con la formula di un filtro magico dall'imprevedibile esito finale... BEAUTY di Nicola Abbatangelo è ambientato in un mondo grigio dove sarà Henry a scoprirne i colori racchiusi in piccole bolle variopinte per la moglie malata senza, però, salvarla. Produrrà un'infinità di bolle a colori per 20 anni con i suoi 4 figli rifiutandosi di condividere la scoperta magica con gli altri. Caduto in una grave malattia e bisognoso di cure costose dovrà riconciliarsi con il mondo per salvarsi.

