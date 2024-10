AL CINEMA Trump come Chon?! THE APPRENTICE è il giovane Trump nel film dell'anno sulla scalata al potere del “tycoon” presentato a Cannes e presto al cinema anche in Italia

L'APPRENDISTA della storia di Ali Abbasi è un po' quel che tutti si aspettano in Europa dalle origini di Trump ma non tutti in America condividono. Almeno fino ad oggi alla vigilia delle elezioni. La premessa è doverosa perché il racconto cinematografico nasce prima della battaglia elettorale odierna. Una tragicommedia a tratti ridicola che di verosimile ha solo la mancanza di ironia da parte dei protagonisti e in parte dei realizzatori. Biografico all'americana cinico e convenzionale come prodotto mediatico (a Cannes non ha inciso...). Donald J. visto dagli anni Settanta nell'io-specchio con l'avvocato-faccendiere suo “fixer” newyorkese, Roy Chon.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: