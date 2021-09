Tubax: notti punk-rock bolognesi

Tubax è un progetto nato nel 2009 a Bologna. Due anni dopo i musicisti presentano al pubblico il loro primo lavoro: “Il Mondo Stava Finendo” etichetta Megasound. Vanno in tour per 4 anni, tra Italia e USA e in più di cento date incontrano personaggi come Bootsy Collins e Steve Albini. Vendono 1000 dischi subito. “Governo Laser” del 2015 è totalmente auto-prodotto dà vita al loro laser-funk con un pubblico italiano di affezionati al genere e un amplio successo discografico. Altro tour europeo, Londra, Russia, Polonia e la Francia. Nel 2019 arriva l'ultimo progetto “Superspazio” collegato a un fumetto che concilia idee e immaginario del trio. Bruno Germano (che ha registrato e mixato tutto il loro lavoro) è stato il vero 'guru' del suono della svolta pop. Il nuovo live-set è storia di oggi.

