EMILIA ROMAGNA Turismo religioso: sinergie che si rinnovano. Al centro i giovani Regione e Conferenza Episcopale Emilia-Romagna firmano la convenzione triennale per la valorizzazione dei Cammini e dell'iniziativa ‘Monasteri Aperti’

L'Emilia-Romagna conferma il suo interesse ad una segmento turistico in forte crescita. Ne sono la prova gli oltre 20mila partecipanti delle sette edizioni di Monasteri aperti. Non stupisce, quindi, il rinnovo della convenzione triennale tra Regione e Conferenza Episcopale. Obiettivo: rafforzare l'offerta e attirare un pubblico anche internazionale. “Aiutiamo le comunità a rimanere vive e a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale” ha commentato il Vescovo di Imola Giovanni Mosciatti, Segretario della Conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna che ha firmato la convenzione assieme all'assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni. “ In un mondo come quello di oggi – commenta il Vescovo - abbiamo bisogno di questo respiro che ci faccia vivere, altrimenti soffochiamo nello smog che ci siamo creati”.

Una collaborazione nata nel 2015 e che oggi si consolida, ulteriore passo avanti per la valorizzazione dei cammini, dei luoghi di culto e del patrimonio spirituale e culturale regionale. Con una novità: “In questo protocollo – spiega Frisoni - abbiamo anche voluto rinnovare una forte attenzione alla vivibilità dei luoghi e al coinvolgimento dei giovani, perché quello che cercheremo di fare insieme è di rendere sempre più fruibile il nostro patrimonio culturale e artistico sui cammini e farlo coinvolgendo sempre di più, perché no, anche i giovani che si appassionano a queste materie”. “E' molto importante che i giovani siano protagonisti di questo tipo di progetti”, le fa eco l'Assessora alla Cultura regionale Gessica Allegni, “perché proprio sulla loro capacità di tramandare questa conoscenza che si può sperare nella costruzione di una società più inclusiva. Non è solo turismo ma è anche molto studio e consapevolezza. E' un investimento vero sul futuro delle nostre comunità”.

La collaborazione con la Conferenza Episcopale ha arricchito la rete dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, portandole dalle 12 del 2017 alle 22 attuali. Senza dimenticare l’iniziativa ‘Monasteri Aperti’, che ha permesso ai partecipanti di scoprire Monasteri, Conventi, Abbazie, Eremi e Santuari, offrendo esperienze uniche di spiritualità e momenti di dialogo con le comunità religiose. Sul turismo spirituale e sostenibile punta da tempo anche San Marino, con importanti risultati in termine di presenze, finanziamenti a progetti e rafforzamento del rapporto tra territori.

Nel servizio le interviste al Vescovo di Imola Giovanni Mosciatti; all'assessora al Turismo Emilia Romagna Roberta Frisoni e all'assessora alla Cultura regionale Gessica Allegni



