Turismo: torna la rassegna di musica ed emozioni della San Marino Concert Band

Una sinergia vincente quella tra Ufficio del Turismo e San Marino Concert Band, che si prepara a regalare una nuova rassegna estiva ricca di buona musica. Elia Rinaldi porta i saluti del Segretario Federico Pedini Amati, che ha sempre puntato sugli eventi come forte richiamo turistico. Le serate - ricorda Rinaldi – sono gratuite e aperte a tutti. Si parte il 10 giugno, con hit italiane e straniere. Poi il 5,6 e 7 luglio “tre serate di emozioni” in rosa, evento ideato dal Maestro Dino Gnassi.

Sul palco del Bruno Reffi tre note artiste dal grande talento: Luisa Corna, Silvia Mezzanotte e Annalisa Minetti. Si punta a bissare il successo degli scorsi anni. Parlano i numeri: la prima edizione del 2022 ha richiamato 2.500 presenze; il 2023 ben 3000. La rassegna proseguirà il 9 luglio con il tributo a Battisti di Nataniele Fabbri; protagonista del 12 agosto l'originalità di Sergio Casabianca mentre, il primo settembre, si esibiranno i Thunders Brothers, cantanti sammarinesi dalla carica esplosiva.

“L'anno scorso non bastavano le sedie” - commenta Nadia Gatti della San Marino Concerti Band, che unisce alla passione per la musica, solidarietà e volontariato. Nota in principio come “Banda di Serravalle”, nel tempo si è trasformata e ha saputo rinnovarsi, facendo “il salto di qualità e modernità” con Dino Gnassi.

